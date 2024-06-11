    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-з

    753мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.99eur95.64

    «Может использоваться для диверсий». Власти Финляндии выявили всю «потенциально опасную» недвижимость россиян

    1120
    6 комментариев

    Местоположение всех объектов недвижимости, которыми владеют граждане России, установили власти Финляндии. Речь идет о тех объектах, которые расположены близко к критически важным объектам инфраструктуры, пишет 11 июня агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

    По словам Орпо, собственников подобной недвижимости из России и других стран рассматривают как потенциальную угрозу безопасности, поскольку она может быть использована «для осуществления диверсионной деятельности, либо в качестве плацдарма для проведения более крупной операции».

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что хочет полностью запретить россиянам покупать недвижимость в Суоми. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё высказывался за прекращение выдачи россиянам двойного гражданства Финляндии.

    Рабочая группа Минобороны Финляндии предложила ограничить приобретение недвижимости гражданами зарубежных стран. Запрет хотят распространить и на физические, и на юридические лица. При этом он не коснется тех, у кого есть двойное гражданство, и людей с постоянным видом на жительство в Финляндии. Вскоре правительство сформирует предложение по запрету.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка СПБ онлайн». Подпишитесь, чтобы первыми узнать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close