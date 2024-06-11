«Может использоваться для диверсий». Власти Финляндии выявили всю «потенциально опасную» недвижимость россиян

Местоположение всех объектов недвижимости, которыми владеют граждане России, установили власти Финляндии. Речь идет о тех объектах, которые расположены близко к критически важным объектам инфраструктуры, пишет 11 июня агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
По словам Орпо, собственников подобной недвижимости из России и других стран рассматривают как потенциальную угрозу безопасности, поскольку она может быть использована «для осуществления диверсионной деятельности, либо в качестве плацдарма для проведения более крупной операции».
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что хочет полностью запретить россиянам покупать недвижимость в Суоми. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё высказывался за прекращение выдачи россиянам двойного гражданства Финляндии.
Рабочая группа Минобороны Финляндии предложила ограничить приобретение недвижимости гражданами зарубежных стран. Запрет хотят распространить и на физические, и на юридические лица. При этом он не коснется тех, у кого есть двойное гражданство, и людей с постоянным видом на жительство в Финляндии. Вскоре правительство сформирует предложение по запрету.