«Может использоваться для диверсий». Власти Финляндии выявили всю «потенциально опасную» недвижимость россиян

Местоположение всех объектов недвижимости, которыми владеют граждане России, установили власти Финляндии. Речь идет о тех объектах, которые расположены близко к критически важным объектам инфраструктуры, пишет 11 июня агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.



По словам Орпо, собственников подобной недвижимости из России и других стран рассматривают как потенциальную угрозу безопасности, поскольку она может быть использована «для осуществления диверсионной деятельности, либо в качестве плацдарма для проведения более крупной операции».

