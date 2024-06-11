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    Строитель получил ножом в пах во время массовой драки в Москве. Его обидчика поймали в аэропорту

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    Полиция Москвы задержала подозреваемого в поножовщине во время массовой драки между рабочими в жилом комплексе «Царицыно-2». Мужчина намеревался улететь из страны. Подробности сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Потасовка произошла накануне во дворе домов на 6-й Радиальной улице. Конфликт между рабочими перерос в драку, в ходе которой один из участников достал нож.

    После нападения подозреваемый попытался выехать за пределы РФ, но был задержан в аэропорту. В отдел был доставлен 31-летний приезжий мужчина. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

    По предварительной информации, причиной конфликта стала борьба за заказ на квартирный ремонт. Госпитализация могла потребоваться нескольким пострадавшим. Как рассказали агентству в медицинских службах, один из участников получил ножевое ранение в пах и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Ранее «Фонтанка» писала, что участников другой массовой драки в Москве со стрельбой и поножовщиной решили выдворить из страны. Наказанию подверглись шесть человек.

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    ПоножовщинаМассоваая дракаМосква
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