Участников массовой драки в Москве со стрельбой и поножовщиной решили выдворить

После массовой драки в московском районе Западное Бирюлево на улице Медынской суд постановить выдворить участвовавших в конфликте иностранцев с территории России. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая, из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.



Шестерых человек признали виновными: пять из них оштрафовали на 5 тысяч рублей, а еще одного — на 7 тысяч.

Также всем иностранцам назначили наказание в виде «выдворения с территории Российской Федерации путем принудительного контролируемого выезда».



Драка в Бирюлево произошла вечером 21 мая. После нее госпитализировали двоих человек с ножевыми ранениям. Также сообщалось о применении огнестрельного оружия, предположительно, травматического. Вскоре СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.