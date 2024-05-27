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    Участников массовой драки в Москве со стрельбой и поножовщиной решили выдворить

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    После массовой драки в московском районе Западное Бирюлево на улице Медынской суд постановить выдворить участвовавших в конфликте иностранцев с территории России. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая, из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

    Шестерых человек признали виновными: пять из них оштрафовали на 5 тысяч рублей, а еще одного — на 7 тысяч.

    Также всем иностранцам назначили наказание в виде «выдворения с территории Российской Федерации путем принудительного контролируемого выезда».

    Драка в Бирюлево произошла вечером 21 мая. После нее госпитализировали двоих человек с ножевыми ранениям. Также сообщалось о применении огнестрельного оружия, предположительно, травматического. Вскоре СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

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