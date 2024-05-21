В Москве произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной. Есть пострадавшие

В московском районе Западное Бирюлево на улице Медынской 21 мая около 20 часов вечера произошла массовая драка с применением оружия. О конфликте сообщает столичная прокуратура.
По предварительной информации, в драке принимали участие около 15 мужчин; двое госпитализированы с ножевыми ранениями. Сообщается также о применении огнестрельного оружия, предположительно, травматического. Есть задержанные.
Следственный комитет столицы сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного
Ранее в Девяткино массовая драка из-за женщины завершилась несколькими огнестрельными ранениями.