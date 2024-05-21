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    В Москве произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной. Есть пострадавшие

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    9 комментариев

    В московском районе Западное Бирюлево на улице Медынской 21 мая около 20 часов вечера произошла массовая драка с применением оружия. О конфликте сообщает столичная прокуратура.

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    По предварительной информации, в драке принимали участие около 15 мужчин; двое госпитализированы с ножевыми ранениями. Сообщается также о применении огнестрельного оружия, предположительно, травматического. Есть задержанные.

    Следственный комитет столицы сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

    Ранее в Девяткино массовая драка из-за женщины завершилась несколькими огнестрельными ранениями.

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    Комментарии 9

    Негодяй..)21 Мая 2024 в 22:13
    Ну.., от 5-ого мая до 21-ого, не так уж и далеко? - Что-то заподозрил ты?..) - Думаю, вынудили его! - Кто?! Александр Горшков? - Слушай, пожалуй, хоть один носок мне нужно снять..) - Жарко? - Не то Слово! - Ну, не прикидывайся, реально сними!..) - С Левой или с Правой?..) - Слушай, а давай.. - с обоих!..) - Снял! - Ну.., как тебе?..) - Холодно!..) - Налей- согреешься!..) - Теперь? - Господи, так говорили мы уже с Тобой, зачем постоянно испытываешь Ты меня?! - Вообще-то, тут про Москву!..) - Прости, не заметил..) - Разве не скажешь? - Нальёшь? - Уже! - Желаешь знать, что думаю я о Москве? - Пожалуй, уже опасно!..) О чём сейчас подумал?! - Ну.., сам же Ты меня вот так.. - "Подвёл"?..) - Почему постоянно дразнишь ты меня и перебиваешь?!..) - Не ври, что не угадал до сих Пор!..) - Как Её зовут?! - Ага, так уж и назвал тебе!..) - Господи, я нож сейчас достану!..) - Нет, Друг, в таких Делах тебе это не поможет!..) - Господи, Имя хотя бы назови! - Возможно.., Природа..) - О, нет!..)
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