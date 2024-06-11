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    В Версальском дворце произошел пожар. Посетителей эвакуировали

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    В Версальском дворце 11 июня около 15 часов по местному времени загорелся участок кровли, где велись ремонтные работы. После срабатывания пожарной сигнализации все посетители были эвакуированы из здания за ограждение.

    Над крышей поднялся дым; на место были направлены пожарные бригады. Туристы, покинувшие здание, объединились с группами, находившимися поблизости от дворцово-паркового комплекса, и продолжили наблюдать за дымящимся дворцом.

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    По данным Le Figaro, огнеборцам быстро удалось справиться с пламенем, не допустив его распространения. Администрация Версаля сообщила, что никаких повреждений зданию или произведениям искусства пламя не причинило.

    Причина возгорания не называется.

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