В Москве осужден один из лидеров ЧВК «ЕНОТ». Это уже второй приговор

Приговором Кунцевского районного суда Москвы осужден 51-летний Андрей Молокоедов. Он признан виновным по статьям «создание преступного сообщества», «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «вымогательство». Об этом 11 июня сообщает прокуратура Москвы.
Ранее Молокоедову уже выносили приговор и тогда осудили на 14 лет и 6 месяцев, но тот приговор был отменен, и дело слушали повторно.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Молокоедова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении надзорного ведомства. Приговор суда в законную силу не вступил.
Суд счел доказанным, что Молокоедов возглавил преступное сообщество, известное как ЧВК «ЕНОТ», состоявшее из членов региональной общественной организации «Е.Н.О.Т.» («Единые народные общинные товарищества»). При этом Молокоедов заверял сообщников в том, что является сотрудником правоохранительных органов, и в случае выявления преступлений обещал свое покровительство.
Как «Фонтанка» рассказывала, 4 июня военный суд в Москве оправдал несколько участников ЧВК «ЕНОТ» по делу о создании преступного сообщества для нападения на граждан и организации.
По версии обвинения, бывший сотрудник столичного УФСБ Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), в конце 2016 года решили подзаработать на правонарушителях и привлекли участников ЧВК «ЕНОТ» для совершения разбойных нападений и краж. Защита настаивала на невиновности, убеждая суд, что «офицеров оговорили», и настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений.
Суд решил оправдать фигурантов «за непричастностью».
Создатель ЧВК «ЕНОТ» Роман Теленкевич был осужден одним из первых — на 13 лет — и ушел из колонии на СВО.