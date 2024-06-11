В Москве осужден один из лидеров ЧВК «ЕНОТ». Это уже второй приговор

Приговором Кунцевского районного суда Москвы осужден 51-летний Андрей Молокоедов. Он признан виновным по статьям «создание преступного сообщества», «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «вымогательство». Об этом 11 июня сообщает прокуратура Москвы.



Ранее Молокоедову уже выносили приговор и тогда осудили на 14 лет и 6 месяцев, но тот приговор был отменен, и дело слушали повторно.



«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Молокоедова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении надзорного ведомства. Приговор суда в законную силу не вступил.