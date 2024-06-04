Военный суд оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о создании преступного сообщества

Военный суд в Москве 4 июня оправдал четырех участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Енот») по делу о создании преступного сообщества для нападения на граждан и организации. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее представители прокуратуры утверждали, что участники организации использовались экс-сотрудником ФСБ для разбойных нападений (статья 162 УК) и краж (статья 158 УК). По версии обвинения, бывший сотрудник столичного УФСБ Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), в конце 2016 года решили подзаработать на правонарушителях и привлекли участников ЧВК «Енот» для совершения разбойных нападений (статья 162 УК) и краж (статья 158 УК). Жертвами были предприниматели, заподозренные правоохранителями в махинациях при поставках товаров из-за границы. Среди потерпевших — предприниматель Владимир Аристархов, который незаконно доставлял из Европы и США смартфоны, планшеты и др. «Коммерсантъ» писал, что в ходе обысков из его дома вынесли в качестве «вещественных доказательств» технику и денежные средства на 9,8 миллиона рублей. По такой же схеме был проведен обыск жилища предполагаемого сообщника Аристархова Александра Оголева.
Основным вменяемым Александру Мрищуку обвинением стала организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).
Представители прокуратуры заявляли, что в ходе судебного следствия вина подсудимых была полностью доказана.
Защита настаивала на невиновности, убеждая суд, что «офицеров оговорили», и настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений.
Предполагаемыми сообщниками Мрищука были члены организации «Единые народные общинные товарищества» Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный.
В их отношении был вынесен следующий вердикт: «Оправдать за непричастностью. Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах» (цитата по РИА Новости). Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов суд постановил освободить в зале суда.
Один из обвиняемых, признанный виновным по статье об угрозе убийством и приговоренный к одному году ограничения свободы, был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.
Создатель ЧВК «Енот» Роман Теленкевич был осужден одним из первых — на 13 лет — ушел из колонии на СВО. Приговор «научному руководителю ОПС», экс-советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 лет и 6 месяцев, был отменен, и дело слушается повторно.