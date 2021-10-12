ТАСС: Двух офицеров ФСБ обвиняют в создании ЧВК Е.Н.О.Т. для совершения разбойных нападений

Как сообщает 12 октября ТАСС, двое сотрудников 2-го отдела службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи УФСБ по Москве и Московской области Александр Мрищук и Антон Барякшев, уверено следствие, создали ЧВК Е.Н.О.Т. В него собирали гражданских, которых якобы привлекали в качестве понятых и технических специалистов. В реальности же под видом оперативно-разыскных мероприятий в декабре 2016 года было совершено нападение на владельца склада в Москве. У бизнесмена отняли ценности, которыми распорядились по собственному усмотрению. Также, по версии следствия, чуть позже по аналогичной схеме груза контрафактных телефонов и чая лишились еще двое предпринимателей.

Военный прокурор озвучил позицию следствия по делу об организации преступного сообщества и бандитизму сотрудниками ФСБ на заседании 2-го западного окружного суда.

На скамье подсудимых оказались также четверо гражданских. Никто из них вину свою не признает. Их в зависимости от исполненной роли следствие считает причастными к бандитизму, разбоям, угрозе убийством, кражам, участии в преступной группе.



Зато один из сотрудников ФСБ Антон Барякшев заключил сделку с правосудием, дал признательные показания на других, и его дело выделено в отдельное производство.

