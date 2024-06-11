В Петербурге на праймериз «Единой России» будут голосовать 600 тысяч человек. В партии уверяют, что никто на принудиловку не жаловался

В Петербурге с 10 по 16 июня «Единая Россия» проводит предварительное голосование для отбора кандидатов на муниципальные выборы. Процедуру собирались провести ещё в конце мая, но неожиданно сроки передвинули и формат поменяли.



На партийных праймериз разрешили голосовать только выборщикам, которых одобрят районные оргкомитеты. Как утверждают в «Единой России», к моменту начала голосования выборщиков оказалось около 600 тысяч.

Как минимум в трех районных учреждениях — в Калининском, Фрунзенском и Пушкинском — сотрудников настоятельно попросили зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании, рассказали «Фонтанке» бюджетники. Во всех случаях сотрудникам сказали, что это тестовое голосование. Во Фрунзенском районе выдали списки, за кого нужно голосовать.