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    В Петербурге на праймериз «Единой России» будут голосовать 600 тысяч человек. В партии уверяют, что никто на принудиловку не жаловался

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    В Петербурге с 10 по 16 июня «Единая Россия» проводит предварительное голосование для отбора кандидатов на муниципальные выборы. Процедуру собирались провести ещё в конце мая, но неожиданно сроки передвинули и формат поменяли.

    На партийных праймериз разрешили голосовать только выборщикам, которых одобрят районные оргкомитеты. Как утверждают в «Единой России», к моменту начала голосования выборщиков оказалось около 600 тысяч.

    Как минимум в трех районных учреждениях — в Калининском, Фрунзенском и Пушкинском — сотрудников настоятельно попросили зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании, рассказали «Фонтанке» бюджетники. Во всех случаях сотрудникам сказали, что это тестовое голосование. Во Фрунзенском районе выдали списки, за кого нужно голосовать.

    В «Единой России», впрочем, уверяют, что никого голосовать не принуждают, да и жалоб на это не было. Тестовое голосование, заверили там, они не проводят. К 12:00 11 июня за будущих кандидатов от партии проголосовали 112 тысяч выборщиков.

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