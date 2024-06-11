Неизвестный водитель сбил выходившую из трамвая женщину на Академика Лебедева

Жительница Петербурга вышла из трамвая на остановке и тут же угодила под колеса автомобиля. Водителя пока не установили.



ДТП произошло в 10:48 10 июня возле дома 6Ж по улице Академика Лебедева, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неустановленный автомобиль, следуя по Лебедева от Боткинской улицы в сторону улицы Комсомола, наехал на 38-летнюю петербурженку, которая выходила из трамвая на проезжую часть в зоне трамвайной остановки.

В результате женщине переломало кости стопы и пальцы на ноге. Пострадавшую госпитализировали.