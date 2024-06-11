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    Неизвестный водитель сбил выходившую из трамвая женщину на Академика Лебедева

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    Жительница Петербурга вышла из трамвая на остановке и тут же угодила под колеса автомобиля. Водителя пока не установили.

    ДТП произошло в 10:48 10 июня возле дома 6Ж по улице Академика Лебедева, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неустановленный автомобиль, следуя по Лебедева от Боткинской улицы в сторону улицы Комсомола, наехал на 38-летнюю петербурженку, которая выходила из трамвая на проезжую часть в зоне трамвайной остановки.

    В результате женщине переломало кости стопы и пальцы на ноге. Пострадавшую госпитализировали.

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