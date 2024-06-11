Водитель «БМВ» уехал в больницу после массового «паровозика» на КАД в Кронштадте

Сразу три машины стали участниками ДТП на КАД в Кронштадтском районе Петербурга во вторник, 11 июня. Одного человека госпитализировали, сообщили в пресс-службе
Авария случилась на
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Дирекции комплекса защитных сооружений», помощь медиков потребовалась водителю легковушки. Стоящие на КАД машины выполняли технологические работы.
Судя по кадрам, от удара в иномарке сработали подушки безопасности, капот машины оказался полностью смят. Машину эвакуировали с места ДТП.