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    Водитель «БМВ» уехал в больницу после массового «паровозика» на КАД в Кронштадте

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    Сразу три машины стали участниками ДТП на КАД в Кронштадтском районе Петербурга во вторник, 11 июня. Одного человека госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Авария случилась на 138-м километре внутреннего кольца автодороги. По предварительным данным, «Газель» и грузовик стояли на обочине, когда в них по невнимательности влетел «БМВ». В результате одного из водителей доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Дирекции комплекса защитных сооружений», помощь медиков потребовалась водителю легковушки. Стоящие на КАД машины выполняли технологические работы.

    Судя по кадрам, от удара в иномарке сработали подушки безопасности, капот машины оказался полностью смят. Машину эвакуировали с места ДТП.

    Фото: тг-канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

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