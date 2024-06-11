Москалькова о мигрантах в России: «Много полезного приносят нашей стране»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить «в крайность и репрессивные меры» в отношении мигрантов. Об этом 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на выступление Москальковой в Госдуме.

«Нам нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные», — подчеркнула Москалькова.

Такое уточнение омбудсмен сделала в связи с законопроектом МВД, который усовершенствует государственный контроль в сфере миграции. Законопроект предусматривает цифровой профиль для иностранцев, сбор биометрических данных и другие аспекты, контролирующие мигрантов.