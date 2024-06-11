Москалькова о мигрантах в России: «Много полезного приносят нашей стране»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить «в крайность и репрессивные меры» в отношении мигрантов. Об этом 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на выступление Москальковой в Госдуме.
«Нам нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные», — подчеркнула Москалькова.
Такое уточнение омбудсмен сделала в связи с законопроектом МВД, который усовершенствует государственный контроль в сфере миграции. Законопроект предусматривает цифровой профиль для иностранцев, сбор биометрических данных и другие аспекты, контролирующие мигрантов.
В то же время Москалькова отметила, что, по данным главы СК Александра Бастрыкина, в этом году «на 70% увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними мигрантами». Омбудсмен выступила с предложением по профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних.
«Хотела бы предметно поставить этот вопрос на рассмотрение с тем, чтобы можно было там расширить правопросветительскую работу — поставить вопросы, обучение в школах», — сказала уполномоченный по правам человека в РФ.
В начале апреля стало известно, что иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты или лица без гражданства смогут приобрести российские сим-карты только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и лично в салоне связи.