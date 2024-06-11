«Зенит» договорился с «Балтикой» о покупке вратаря Евгения Латышонка

Футбольный клуб «Зенит» договорился о покупке вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, сообщил 11 июня журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале. По его информации, сумма трансфера составит 10 млн рублей.
Источники «Фонтанки» также подтверждают информацию о переходе вратаря в петербургскую команду.
25-летний Латышонок — воспитанник академии ФК «Краснодар». В 2019 году он перешёл в «Балтику». В прошедшем сезоне отыграл 34 матча, пропустив 44 гола и сохранив ворота «сухими» восемь раз. Клуб вышел в суперфинал Кубка России, где уступил как раз «Зениту», а в РПЛ занял 15-е место и вылетел в первую лигу.