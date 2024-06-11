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    Присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконном хранении оружия

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    Присяжные признали виновным сына президента США Хантера Байдена по всем обвинениям о незаконном владении оружием. Приговор был озвучен 11 июня; трансляцию из зала суда вело CNN.

    «Федеральное жюри присяжных признало Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения в федеральном уголовном преступлении, связанном с огнестрельным оружием, и пришло к выводу, что он нарушил законы, запрещающие наркозависимым владеть огнестрельным оружием», — сообщает СМИ. Уточняется, что присяжные совещались чуть менее трех часов. После того как они огласили свое решение, судья объявил перерыв, а в зале появилась первая леди Джилл Байден.

    Хантеру Байдену грозят до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов. По словам судьи, приговор будет вынесен на 120 день после оглашения решения присяжных. Таким образом, это произойдет в середине октября, перед днем выборов.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о процессе над сыном действующего президента США, расследование в отношении которого велось с 2018 года. Изначально оно касалось финансов Хантера Байдена, связанных с зарубежными деловыми связями и консультационной работой. Однако впоследствии речь пошла о сокрытии доходов и показаниях при покупке оружия (речь шла об употреблении наркотиков).

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