Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлено обвинение, ему грозит 17 лет

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлено обвинение в неуплате налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций. Ему грозит до 17 лет тюрьмы.



Как говорится в обвинительном заключении, поступившем в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии, Байден не заплатил федеральные налоги в 2016–2019 годах на общую сумму не менее 1,4 млн долларов. В этот период он, как пишет AP, «боролся с зависимостью».

Ранее 53-летнему Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Кроме того, ему предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия. В 2018 году он купил револьвер, хотя употреблял наркотики.