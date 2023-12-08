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    Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлено обвинение, ему грозит 17 лет

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    Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлено обвинение в неуплате налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций. Ему грозит до 17 лет тюрьмы.

    Как говорится в обвинительном заключении, поступившем в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии, Байден не заплатил федеральные налоги в 2016–2019 годах на общую сумму не менее 1,4 млн долларов. В этот период он, как пишет AP, «боролся с зависимостью».

    Ранее 53-летнему Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Кроме того, ему предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия. В 2018 году он купил револьвер, хотя употреблял наркотики.

    Хантер Байден — первый в США привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента страны.

    Расследование в отношении Хантера Байдена ведется с 2018 года. Изначально оно касалось финансов сына действующего президента США, связанных с зарубежными деловыми связями и консультационной работой. Однако впоследствии речь пошла о сокрытии доходов и показаниях при покупке оружия (речь шла об употреблении наркотиков).

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