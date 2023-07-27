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    Суд не принял сделку со следствием Хантера Байдена

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    Сделка со следствием, в рамках которой сын президента США Хантер Байден должен был признать вину в налоговых махинациях, сорвалась. Об этом 26 июля сообщает Reuters по итогам судебного заседания.

    Хантеру Байдену вменяют неуплату налогов более чем на 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, а также владение огнестрельным оружием во время использования запрещённых препаратов. Он пошёл на досудебное соглашение, но на слушании возникла дискуссия о том, даёт ли сделка иммунитет от будущих обвинений.

    Байден заявил, что ели она не позволит избежать разбирательства по эпизоду с оружием, то он не готов признать себя виновным в налоговых преступлениях.

    В результате судья Мэриеллен Норейка, назначенная при президентстве Дональда Трампа, заявила, что не может принять сделку, и дала 30 дней для уточнения деталей.

    Предполагалось, что в случае признания вины и наказания исключительно по налоговым преступлениям, Байден получит условный срок.

    Справка:

    Расследование в отношении Хантера Байдена ведётся с 2018 года. Изначально оно касалось финансов сына действующего президента США, связанных с зарубежными деловыми связями и консультационной работой. Однако впоследствии речь пошла о сокрытии доходов и показаниях при покупке оружия (речь шла об употреблении наркотиков).

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