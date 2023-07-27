Суд не принял сделку со следствием Хантера Байдена

Сделка со следствием, в рамках которой сын президента США Хантер Байден должен был признать вину в налоговых махинациях, сорвалась. Об этом 26 июля сообщает Reuters по итогам судебного заседания.
Хантеру Байдену вменяют неуплату налогов более чем на 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, а также владение огнестрельным оружием во время использования запрещённых препаратов. Он пошёл на досудебное соглашение, но на слушании возникла дискуссия о том, даёт ли сделка иммунитет от будущих обвинений.
Байден заявил, что ели она не позволит избежать разбирательства по эпизоду с оружием, то он не готов признать себя виновным в налоговых преступлениях.
В результате судья Мэриеллен Норейка, назначенная при президентстве Дональда Трампа, заявила, что не может принять сделку, и дала 30 дней для уточнения деталей.
Предполагалось, что в случае признания вины и наказания исключительно по налоговым преступлениям, Байден получит условный срок.