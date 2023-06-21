Сын президента США признал вину и пошел на сделку со следствием

Сын президента США Хантер Байден признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 21 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы прокуратуры США.
Прокуратура изъявила готовность заключить мировую с сыном американского президента по делу, которое было открыто еще в 2018 году. В документах поясняется, что Байден-младший не уплатил налогов на сумму более
В автобиографии Хантер Байден рассказывал, что ранее регулярно злоупотреблял веществами, а при заполнении документов на покупку оружия он отрицал употребление наркотиков или наличие проблем с ними.
Байден-младший владел купленным пистолетом менее двух недель. Как пишет издание со ссылкой на открытые источники, впоследствии оружие было выброшено в мусорный бак близкой на тот момент подругой.
Минюст США по итогам сделки не стал требовать от суда заключения под стражу, уточняет
«В целом прокуратура будет рекомендовать два года испытательного срока и возможность замены уголовного наказания альтернативными видами исправительного воздействия», — рассказали собеседники газеты.