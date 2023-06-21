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    Сын президента США признал вину и пошел на сделку со следствием

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    Сын президента США Хантер Байден признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 21 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы прокуратуры США.

    Прокуратура изъявила готовность заключить мировую с сыном американского президента по делу, которое было открыто еще в 2018 году. В документах поясняется, что Байден-младший не уплатил налогов на сумму более 100 000 долларов. Во второй части документа говорится о незаконном хранении оружия. «Владение огнестрельным оружием лицом, которое является незаконным пользователем или зависимым от веществ». По этому пункту он согласился заключить «досудебное соглашение», но формально виновным себя не признал.

    В автобиографии Хантер Байден рассказывал, что ранее регулярно злоупотреблял веществами, а при заполнении документов на покупку оружия он отрицал употребление наркотиков или наличие проблем с ними.

    Байден-младший владел купленным пистолетом менее двух недель. Как пишет издание со ссылкой на открытые источники, впоследствии оружие было выброшено в мусорный бак близкой на тот момент подругой.

    Минюст США по итогам сделки не стал требовать от суда заключения под стражу, уточняет The Washington Post. Прокуратура намерена рекомендовать условный срок по этим пунктам.

    «В целом прокуратура будет рекомендовать два года испытательного срока и возможность замены уголовного наказания альтернативными видами исправительного воздействия», — рассказали собеседники газеты.

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    СШАХантер Байден
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