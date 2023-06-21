Сын президента США признал вину и пошел на сделку со следствием

Сын президента США Хантер Байден признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 21 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы прокуратуры США.



Прокуратура изъявила готовность заключить мировую с сыном американского президента по делу, которое было открыто еще в 2018 году. В документах поясняется, что Байден-младший не уплатил налогов на сумму более 100 000 долларов. Во второй части документа говорится о незаконном хранении оружия. «Владение огнестрельным оружием лицом, которое является незаконным пользователем или зависимым от веществ». По этому пункту он согласился заключить «досудебное соглашение», но формально виновным себя не признал.

