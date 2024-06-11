Хотя русский язык и без того богат словами, русский народ то и дело норовит пополнить его своими собственными. Авторского, так сказать, сочинения. А вы сможете отличить слово, которое действительно существует, от того, что является всего лишь выдумкой или появилось из-за безграмотности? Давайте выясним это.
Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?
Давайте проверим, кто у нас тут такой грамотный
Хотя русский язык и без того богат словами, русский народ то и дело норовит пополнить его своими собственными. Авторского, так сказать, сочинения. А вы сможете отличить слово, которое действительно существует, от того, что является всего лишь выдумкой или появилось из-за безграмотности? Давайте выясним это.