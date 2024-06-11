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    Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?

    Давайте проверим, кто у нас тут такой грамотный

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    3 комментария
    В некоторых случаях так просто нужного слова и не подобрать
    В некоторых случаях так просто нужного слова и не подобратьКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Хотя русский язык и без того богат словами, русский народ то и дело норовит пополнить его своими собственными. Авторского, так сказать, сочинения. А вы сможете отличить слово, которое действительно существует, от того, что является всего лишь выдумкой или появилось из-за безграмотности? Давайте выясним это.

    В детстве многие мальчишки любят карабкаться по деревьям. А как еще можно заменить слово «карабкаются»?

    Если есть слово «нагнуться», значит, есть и слово «нагинаться», правда ведь?

    В приведенных ниже вариантах есть только одна однозначно неправильная форма глагола «пойти». Найдете ее?

    Если в рану попадает спирт, то что он делает поначалу?

    Помните эту крылатую фразу от Карлсона «А мы тут плюшками балуемся»? На какой слог правильно поставить ударение в слове «балуемся»?

    Мама просит ребенка помахать бабушке и дедушке из окна. Какой глагол будет правильно применить?

    Помните, в «Пластилиновой вороне» пели «Подарок сразу вру́чат, а может быть, вруча́т»? Так «вру́чат» или «вруча́т»?

    В приведенных ниже примерах только одна пара слов написана правильно. Какая?

    А как в первом лице будет звучать глагол «победить»?

    А в случае со словом «пылесосить» как правильно — «пылесошу» или «пылесосю»?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?

    Вы сделали всё возможное, но для победы этого оказалось недостаточно

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?

    Иногда от вас можно услышать некоторые выдуманные глаголы

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?

    Вы уверенно шли к победе, но немного все-таки ошиблись

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 глаголов все пишут и произносят неправильно. Вы в том числе?

    Даже не знаем, разбирается ли кто-то в глаголах лучше вас!

    Поделитесь результатом

    В некоторых случаях так просто нужного слова и не подобрать
    В некоторых случаях так просто нужного слова и не подобратьКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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