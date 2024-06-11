Видео, от которого стынет кровь. КАД остановили ради утят

Впечатляющее видео со скоростной автомагистрали КАД опубликовал 11 июня телеграм-канал «Мегаполис». Сложно сказать, за кого больше переживаний: за утку с птенцами или за девушку. Или, может быть, за автомобилистов, которые подвергались опасности, прикрывая своими машинами спасительницу.
Остановка на скоростной магистрали запрещена, однако водители всё-таки решились на это, чтобы дать птицам время на переход проезжей части. На дорогу выбежала девушка и принялась их направлять. Судя по всему, операция закончилась благополучно.
Дорожники не устают напоминать, что в остановившуюся машину на КАД врезаются через несколько минут. Это нередко приводит к ДТП, в которых гибнут люди. Но водители ежегодно в начале лета продолжают так делать, чтобы спасти жизни птицам.