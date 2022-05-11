Вежливые водители устроили в Сосновом Бору пробку, чтобы пропустить маму-утку с выводком

В Сосновом Бору собралась пробка из-за необычных пешеходов. Утка вывела на прогулку своих малышей, и водителям пришлось уступать семейству дорогу.

«Ничего милее вы сегодня уже не увидите! На Ленинградской образовалась маленькая пробка из-за маленькой уточки с утятами», – рассказала 11 мая очевидица в группе «Мой Сосновый Бор» во «ВКонтакте».



По словам читателя «Фонтанки», похожая ситуация произошла сегодня на КАД перед Пулковским шоссе: его решила перейти другая утиная семья.

