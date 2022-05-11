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    Вежливые водители устроили в Сосновом Бору пробку, чтобы пропустить маму-утку с выводком

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    2 комментария

    В Сосновом Бору собралась пробка из-за необычных пешеходов. Утка вывела на прогулку своих малышей, и водителям пришлось уступать семейству дорогу.

    автор видео: «Мой Сосновый Бор» / «ВКонтакте»

    «Ничего милее вы сегодня уже не увидите! На Ленинградской образовалась маленькая пробка из-за маленькой уточки с утятами», – рассказала 11 мая очевидица в группе «Мой Сосновый Бор» во «ВКонтакте».

    По словам читателя «Фонтанки», похожая ситуация произошла сегодня на КАД перед Пулковским шоссе: его решила перейти другая утиная семья.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Значит, не всё ещё потеряно!
    Slava_Rossii
    Хохлатая уточка.
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