Несмотря на жару автомобилисты не пожалели своего времени ради спасения утят. Трогательные кадры из Петергофа публикует 22 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На записи видно, как несколько человек ловят на дороге мелюзгу. Остальные автомобилисты стоят — ждут. «Большое спасибо всем за спасение пушистой малышни!» — отмечается в сообщении.



Утята на дорогах Петербурга в последнее время не редкость. К сожалению, не всем удаётся пересечь транспортный поток. Но радует, что отзывчивые люди находятся часто.

