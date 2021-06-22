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Машины в Петергофе встали ради утят

Несмотря на жару автомобилисты не пожалели своего времени ради спасения утят. Трогательные кадры из Петергофа публикует 22 июня «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На записи видно, как несколько человек ловят на дороге мелюзгу. Остальные автомобилисты стоят — ждут. «Большое спасибо всем за спасение пушистой малышни!» — отмечается в сообщении.

Утята на дорогах Петербурга в последнее время не редкость. К сожалению, не всем удаётся пересечь транспортный поток. Но радует, что отзывчивые люди находятся часто.

В Петербурге весьма обширная популяция уток: только крякв более 10 тысяч. В природе они обычно устраивают гнезда на земле недалеко от водоёма. А в городе находят самые экзотические места: дупло, в котором жила сова, клумбу около станции метро, замечены даже попытки освоить скворечник.

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