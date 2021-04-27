«Представляете, КуКу, утка выгнала сову!» — шутит бёрдвочер Антон Кубышкин, который 27 апреля побывал в парке. Фотографии публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Воспетое «Фонтанкой» дупло на Елагином острове в Петербурге перешло к другим хозяевам.

Зимой здесь жила длиннохвостая неясыть, мы показывали её и в декабре, и в январе. Сейчас совы уже улетели, так что утка, скорее всего, заселилась на уже пустующую «жилплощадь».

Утки сейчас готовятся выводить потомство. Одна из них, кряква, высиживает яйца прямо рядом с метро.