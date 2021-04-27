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Утка поселилась в дупле на Елагином вместо совы

В Петербурге в дупле дерева заметили утку

Воспетое «Фонтанкой» дупло на Елагином острове в Петербурге перешло к другим хозяевам.

«Представляете, КуКу, утка выгнала сову!» — шутит бёрдвочер Антон Кубышкин, который 27 апреля побывал в парке. Фотографии публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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Зимой здесь жила длиннохвостая неясыть, мы показывали её и в декабре, и в январе. Сейчас совы уже улетели, так что утка, скорее всего, заселилась на уже пустующую «жилплощадь».

Утки сейчас готовятся выводить потомство. Одна из них, кряква, высиживает яйца прямо рядом с метро.

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Комментарии (5)

Karl_Ivanovich
Как говорила наша преподаватель биологии: "организм приспосабливаться к условиям среды".
Видимо жизнь в прибрежном кустарнике недостаточно спокойна и безопасна.
WuhanRockCafe
Бывают в жизни злые шутки, - сказал петух, слезая с утки.
Franklin_Delano_Roosevelt
странно, что их ещё не запретила госдура после митингов.... ведь они крякают, и может даже против царька гороха .... =)))
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