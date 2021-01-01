Длиннохвостые неясыти с Елагина острова, в отличие от собак, фейерверков не боятся. 1 января они встречали на обжитых ветвях деревьев.
Фоторепортаж и видеоролик сделал в ЦПКиО и опубликовал в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» петербургский фотограф Антон Кубышкин. «Новый год пережили отлично. Пытаются выспаться. На видео (хоть оно и длинное) есть момент, когда сова пытается поспасть одним глазом», — пишет фотограф.
Антон Кубышкин снимает любопытные сценки из жизни птиц на Елагином с ноября, например в его объектив попадали «игры» совы и белки и визит синицы.
Напомним, администрация ЦПКиО имени Кирова в качестве новогоднего подарка горожанам отменила плату за вход для посетителей 31 декабря и 1 января, со 2 по 10 января свободный вход будет возможен с 06:00 до 09:59, с 10:00 до 22:00 льготный билет будет стоить 30 рублей, взрослый — 100 рублей.