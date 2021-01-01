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Милее котика. Совы с Елагина на месте и пытаются поспать, смотрите видеодоказательство

Длиннохвостые неясыти с Елагина острова, в отличие от собак, фейерверков не боятся. 1 января они встречали на обжитых ветвях деревьев.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

Фоторепортаж и видеоролик сделал в ЦПКиО и опубликовал в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» петербургский фотограф Антон Кубышкин. «Новый год пережили отлично. Пытаются выспаться. На видео (хоть оно и длинное) есть момент, когда сова пытается поспасть одним глазом», — пишет фотограф.

Антон Кубышкин снимает любопытные сценки из жизни птиц на Елагином с ноября, например в его объектив попадали «игры» совы и белки и визит синицы.

Напомним, администрация ЦПКиО имени Кирова в качестве новогоднего подарка горожанам отменила плату за вход для посетителей 31 декабря и 1 января, со 2 по 10 января свободный вход будет возможен с 06:00 до 09:59, с 10:00 до 22:00 льготный билет будет стоить 30 рублей, взрослый — 100 рублей.

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Комментарии (2)

Djnyana
Классные видео и звук! )
Философ (не тролль)
Им там должно быть хорошо-полно жирных голубей и белок. Красота!
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