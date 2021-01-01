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После ночных гуляний в Петербурге ищут хозяев перепуганных собак

В Петербурге после празднования Нового года многие собаководы разыскивают своих питомцев, а горожане — хозяев потеряшек. Объявлениями об испуганных собаках пестрят соцсети.

«Кораблестроителей, 19, к. 1, 9-я парадная. Забежала собака, видимо, испугалась фейерверков», — пишут 1 января в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Подобрали на Киевском шоссе <…> запрыгнула в машину и не вылезает», — рассказывают там же.

https://vk.com/wall-68471405_14364948

В праздники, когда горожане запускают фейерверки и петарды, кинологи советуют ни в коем случае не выгуливать собаку без поводка, а лучше использовать шлейку, места для прогулок выбирать тихие и безлюдные. Советы приводит «Мегатюмень». Даже идеально послушное животное может испугаться и убежать, если поблизости разорвется петарда. На шею пса стоит повесить отдельный шнурок с адресником на случай, если он сорвётся с поводка. К громким звукам можно готовить собаку заранее — например, это лопнувшие воздушные шары, имитация звука от запуска салюта. Дома стоит создать собаке «зону безопасности» — максимально тихое место, например ванная или коридор, но приучать животное находиться там лучше заранее. Советуют даже успокоительные препараты, максимально эффективное и безопасное лекарство подберёт ветеринар.

Фото: Неизданное | Санкт-Петербург

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Комментарии (8)

Саша Иванов
Собаки реагируют на звук! Не понимаю людей которые запускают петарды где попало. Какова их цель? Понимаю салют - красиво, но "хлопушки" - не понимаю, нравится громкий "бах" - примени дома, эффект - лучше, радости - больше! Нет?
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каждый год одно и то же... хозяева - безответственные идиоты, уж извините
ElenaLeo
Поводок? Нет, не слышали
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