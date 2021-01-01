В Петербурге после празднования Нового года многие собаководы разыскивают своих питомцев, а горожане — хозяев потеряшек. Объявлениями об испуганных собаках пестрят соцсети.
«Кораблестроителей, 19, к. 1, 9-я парадная. Забежала собака, видимо, испугалась фейерверков», — пишут 1 января в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Подобрали на Киевском шоссе <…> запрыгнула в машину и не вылезает», — рассказывают там же.
В праздники, когда горожане запускают фейерверки и петарды, кинологи советуют ни в коем случае не выгуливать собаку без поводка, а лучше использовать шлейку, места для прогулок выбирать тихие и безлюдные. Советы приводит «Мегатюмень». Даже идеально послушное животное может испугаться и убежать, если поблизости разорвется петарда. На шею пса стоит повесить отдельный шнурок с адресником на случай, если он сорвётся с поводка. К громким звукам можно готовить собаку заранее — например, это лопнувшие воздушные шары, имитация звука от запуска салюта. Дома стоит создать собаке «зону безопасности» — максимально тихое место, например ванная или коридор, но приучать животное находиться там лучше заранее. Советуют даже успокоительные препараты, максимально эффективное и безопасное лекарство подберёт ветеринар.