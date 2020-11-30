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Неясыть — интроверт. Посмотрите, как с совой общаются белка и синица

Сов с Елагина острова тяготит внимание и белки, и синицы.

За жизнью зверей и птиц в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Петербурге продолжает следить фотограф Антон Кубышкин. 30 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» он рассказывает о встрече длиннохвостой неясыти с синицей. «Будто Зорро, Сова высматривает, где какая несправедливость происходит. Но прилетает синичка и ставит сову на своё место. Мол, не гоже придуриваться, ты же взрослая сова! Неясыть отворачивает голову, а потом и вовсе улетает», — так творчески интерпретирует фотограф подсмотренную сценку.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

До этого Антон Кубышкин снял на видео общение длиннохвостой неясыти и белки.

Белки на удивление любопытные и резвые. Вот как они перепрыгивают канаву, показывает фотограф в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

В Петербурге живут семь видов сов: ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Все они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Самая крупная — бородатая неясыть, размах ее крыльев достигает 1,5 метра. А самая маленькая — воробьиный сычик, размером со скворца и с размахом крыльев до 40 см.

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Комментарии (1)

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