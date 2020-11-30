Сов с Елагина острова тяготит внимание и белки, и синицы.
За жизнью зверей и птиц в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Петербурге продолжает следить фотограф Антон Кубышкин. 30 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» он рассказывает о встрече длиннохвостой неясыти с синицей. «Будто Зорро, Сова высматривает, где какая несправедливость происходит. Но прилетает синичка и ставит сову на своё место. Мол, не гоже придуриваться, ты же взрослая сова! Неясыть отворачивает голову, а потом и вовсе улетает», — так творчески интерпретирует фотограф подсмотренную сценку.
До этого Антон Кубышкин снял на видео общение длиннохвостой неясыти и белки.
Белки на удивление любопытные и резвые. Вот как они перепрыгивают канаву, показывает фотограф в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
В Петербурге живут семь видов сов: ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Все они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Самая крупная — бородатая неясыть, размах ее крыльев достигает 1,5 метра. А самая маленькая — воробьиный сычик, размером со скворца и с размахом крыльев до 40 см.