FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Утка облюбовала скворечник под Петербургом. Но полноценно задуплиться так и не смогла

Во Всеволожском районе Ленинградской области самка кряквы в поисках места для гнезда долго присматривалась к скворечнику. Хронику неслучившегося заселения очевидец разместил в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Автор фото Вадим Кукушкин отметил, что утка присматривалась к скворечнику долго: «Сидит и думает — эх, хорош домик... Да что-то я не влезаю... Короче, повеселился я с утра».

Период гнездования и кладки яиц у кряквы приходится на апрель-май. Обычно утки селятся около воды, а гнёзда строят в прибрежных зарослях или под деревьями. Но натуралисты отмечают, что утку можно застать гнездящейся, и даже дуплящейся — на высоких деревьях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlBerkut
Сидела с мыслями 'надо меньше жрать' и 'как похудеть к лету'? 🤔😂😂😂
265055770
Не того размера жилплощадь застройщики делают.
Riptide
Что-то тут непоправимо испорчено. Утка дуплится без селезня. Как так?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний