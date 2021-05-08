Во Всеволожском районе Ленинградской области самка кряквы в поисках места для гнезда долго присматривалась к скворечнику. Хронику неслучившегося заселения очевидец разместил в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Автор фото Вадим Кукушкин отметил, что утка присматривалась к скворечнику долго: «Сидит и думает — эх, хорош домик... Да что-то я не влезаю... Короче, повеселился я с утра».



Период гнездования и кладки яиц у кряквы приходится на апрель-май. Обычно утки селятся около воды, а гнёзда строят в прибрежных зарослях или под деревьями. Но натуралисты отмечают, что утку можно застать гнездящейся, и даже дуплящейся — на высоких деревьях.

