На КАД в районе Горской водитель «Шкоды» в левом ряду, заметив уток, притормозил. А ехавший следом «Форд» не стал снижать скорость и перестроился на соседнюю, правую полосу. Утка с утятами как раз дошла до этой полосы. После проезда машины три утёнка остались лежать на асфальте. Их мама сперва заметалась между шагающими вперед и отставшими, но инстинкт заставил её выбрать здоровое большинство, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.

В понедельник, 7 июня, на городских дорогах как минимум дважды видели уток с утятами. Дойти до спасительной обочины получилось не у всех.

На Октябрьской набережной недалеко от въезда на КАД вечером другое семейство попало под колёса машин. «Одного из утят сбили, остальные бегали по всей проезжей части, — рассказала «Мегаполису» очевидица Алина. — Мы пытались их поймать, еле-еле отловили. Утка вообще отшибленная была, ничего не соображала. Девушка дала мне коробку, мы всех туда собрали, и я поехала к ветеринару».



Осмотрев утку-мать, ветеринар диагностировала у неё сотрясение мозга и сказала, что она вряд ли выживет. Но доктор согласилась помочь птенцам. Оказалось, что у неё есть своя утка с утятами, и она забрала малышей к себе.



Хорошо живётся утиным семействам в парках, где есть водоёмы. Подписчики сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» делятся своими наблюдениями за птенцами и их родителями.

