Пернатые обитатели Петербурга активно занимаются выращиванием потомства. Автомобилистам в этот период стоит быть внимательными.
В понедельник, 7 июня, на городских дорогах как минимум дважды видели уток с утятами. Дойти до спасительной обочины получилось не у всех.
На КАД в районе Горской водитель «Шкоды» в левом ряду, заметив уток, притормозил. А ехавший следом «Форд» не стал снижать скорость и перестроился на соседнюю, правую полосу. Утка с утятами как раз дошла до этой полосы. После проезда машины три утёнка остались лежать на асфальте. Их мама сперва заметалась между шагающими вперед и отставшими, но инстинкт заставил её выбрать здоровое большинство, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.
На Октябрьской набережной недалеко от въезда на КАД вечером другое семейство попало под колёса машин. «Одного из утят сбили, остальные бегали по всей проезжей части, — рассказала «Мегаполису» очевидица Алина. — Мы пытались их поймать, еле-еле отловили. Утка вообще отшибленная была, ничего не соображала. Девушка дала мне коробку, мы всех туда собрали, и я поехала к ветеринару».
Осмотрев утку-мать, ветеринар диагностировала у неё сотрясение мозга и сказала, что она вряд ли выживет. Но доктор согласилась помочь птенцам. Оказалось, что у неё есть своя утка с утятами, и она забрала малышей к себе.
Хорошо живётся утиным семействам в парках, где есть водоёмы. Подписчики сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» делятся своими наблюдениями за птенцами и их родителями.