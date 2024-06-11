У севшего на трассу в Мурманской области самолёта две недели назад были проблемы с покрышкой задней стойки

Совершивший экстренную посадку на трассу в Мурманской области самолёт патрулировал лесной массив недалеко от границы с Финляндией. Подробности ЧП 11 июня сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Кола», в зоне ответственности которого находится участок трассы, на который приземлилась Cessna.



По уточнённым данным, самолет Cessna-182 RA-0826G вынужденно сел в районе 151-го километра подъезда к МАПП «Лотта». Это примерно в семи десятках километров от временно закрытого одноимённого пункта пропуска на российско-финляндской границе. Интенсивного движения на трассе нет, поэтому проезд не перекрыли.

