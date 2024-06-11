У севшего на трассу в Мурманской области самолёта две недели назад были проблемы с покрышкой задней стойки

Совершивший экстренную посадку на трассу в Мурманской области самолёт патрулировал лесной массив недалеко от границы с Финляндией. Подробности ЧП 11 июня сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Кола», в зоне ответственности которого находится участок трассы, на который приземлилась Cessna.
По уточнённым данным, самолет
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточняло, что на борту было два члена экипажа. Они не пострадали. Предположительно, у самолета отказал двигатель. Принадлежит
Днем 31 мая у этого же борта нарушилась целостность покрышки задней стойки при заходе на посадку в аэропорту Мурманска. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что полет был плановый для обеспечения безопасности лесов в пожароопасный период.