    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-з

    754мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.99eur95.64

    У севшего на трассу в Мурманской области самолёта две недели назад были проблемы с покрышкой задней стойки

    1846
    4 комментария

    Совершивший экстренную посадку на трассу в Мурманской области самолёт патрулировал лесной массив недалеко от границы с Финляндией. Подробности ЧП 11 июня сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Кола», в зоне ответственности которого находится участок трассы, на который приземлилась Cessna.

    По уточнённым данным, самолет Cessna-182 RA-0826G вынужденно сел в районе 151-го километра подъезда к МАПП «Лотта». Это примерно в семи десятках километров от временно закрытого одноимённого пункта пропуска на российско-финляндской границе. Интенсивного движения на трассе нет, поэтому проезд не перекрыли.

    Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточняло, что на борту было два члена экипажа. Они не пострадали. Предположительно, у самолета отказал двигатель. Принадлежит Cessna-182 небольшой авиакомпании «Лаггар», зарегистрированной в городе Лодейное Поле в Ленинградской области. По предварительной информации, борт облетал местные леса по договору с лесоохраной. Представители авиакомпании отказались общаться с журналистами, но 47news отмечает, что инцидент с этим самолетом стал уже вторым за две недели.

    Днем 31 мая у этого же борта нарушилась целостность покрышки задней стойки при заходе на посадку в аэропорту Мурманска. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что полет был плановый для обеспечения безопасности лесов в пожароопасный период.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close