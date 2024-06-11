«Одевает себя за свои деньги». Герой России Шаманов сравнил российскую армию с «партизанским отрядом»

Экс-командующий ВДВ, герой России и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов с думской трибуны сравнил российскую армию с «партизанским отрядом». Такое мнение он высказал во вторник, 11 июня, в ходе пленарного заседания Госдумы России.
Шаманов в контексте дела бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова заявил, что ранее госслужащих и других гражданских лиц переодели в военную форму. Эти люди, по его словам, «разодеты, расшиты», а просто военному «не попасть в эти ателье, где они обшиваются».
«Вы разденьте сейчас армию. <....> Вы увидите вторую ее часть — настоящую армию. Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, — оно просто никаким не подлежит оценкам», — сказал парламентарий.
Также бывший командующий ВДВ в своем выступлении напомнил, что сейчас страна участвует в боевых действиях. По его мнению, далеко не все наше общество осознает этот факт. «Осознают те, кто имеют погибших, без вести пропавших, те, кто испытывают те или иные сложности», — отметил Шаманов.
Кроме того, парламентарий призвал оказывать содействие новому министру обороны Андрею Белоусову. «Он уже сейчас начал делать первые шаги. И ему надо помогать», — сказал Владимир Шаманов.