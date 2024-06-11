«Одевает себя за свои деньги». Герой России Шаманов сравнил российскую армию с «партизанским отрядом»

Экс-командующий ВДВ, герой России и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов с думской трибуны сравнил российскую армию с «партизанским отрядом». Такое мнение он высказал во вторник, 11 июня, в ходе пленарного заседания Госдумы России.



Шаманов в контексте дела бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова заявил, что ранее госслужащих и других гражданских лиц переодели в военную форму. Эти люди, по его словам, «разодеты, расшиты», а просто военному «не попасть в эти ателье, где они обшиваются».

