«Почти два часа живого общения». Министр обороны РФ Белоусов встретился с военкорами

Глава военного ведомства России Андрей Белоусов в понедельник, 10 июня, встретился с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство пишет, что разговор носил откровенный и конструктивный характер. Такие встречи с военкорами планируются и в будущем.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале рассказал, что встреча продолжалась почти два часа.
«Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах», — говорится в посте.
Коц добавил, что по итогам разговора должны быть сделаны поручения министра. Это сообщают и в Минобороны РФ, добавляет РИА Новости.