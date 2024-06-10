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    «Почти два часа живого общения». Министр обороны РФ Белоусов встретился с военкорами

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    Глава военного ведомства России Андрей Белоусов в понедельник, 10 июня, встретился с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

    Агентство пишет, что разговор носил откровенный и конструктивный характер. Такие встречи с военкорами планируются и в будущем.

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале рассказал, что встреча продолжалась почти два часа.

    «Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах», — говорится в посте.

    Коц добавил, что по итогам разговора должны быть сделаны поручения министра. Это сообщают и в Минобороны РФ, добавляет РИА Новости.

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