Ответ Западу. Шойгу — об учениях нестратегических ядерных сил России

Мировое сообщество сдержанно отреагировало на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства. Об этом 11 июня заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в разговоре с «Российской газетой».

«Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России», — заявил Сергей Шойгу.



Он напомнил, что российские учение стали ответом на поддержку Западом Киева, «активное участие» натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по территории РФ, в том числе по гражданским объектам. Кроме того, РФ таким образом отреагировала на наращивание военного потенциала стран военно-политического блока НАТО у границ России, добавил Шойгу.