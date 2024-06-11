Ответ Западу. Шойгу — об учениях нестратегических ядерных сил России

Мировое сообщество сдержанно отреагировало на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства. Об этом 11 июня заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в разговоре с «Российской газетой».
«Отмечаем в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России», — заявил Сергей Шойгу.
Он напомнил, что российские учение стали ответом на поддержку Западом Киева, «активное участие» натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по территории РФ, в том числе по гражданским объектам. Кроме того, РФ таким образом отреагировала на наращивание военного потенциала стран военно-политического блока НАТО у границ России, добавил Шойгу.
6 мая Владимир Путин поручил провести учения с ракетными соединениями Южного военного округа, в том числе для отработки вопроса подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что решение было принято в том числе из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона, который не раз заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину.
Первый этап учений прошел 21 мая. 11 июня был запущен второй этап учения нестратегических ядерных сил.