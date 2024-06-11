Появилось видео с оборвавшимся креплением качелей на Елагином острове. Все оказалось не так страшно

Появилось видео инцидента на Елагином острове в Петербурге. На детской площадке ЦПКиО вечером 10 июня сломались качели.
На кадрах видно, что девочка раскачивается, в какой-то момент оказывается сидящей на земле. У качелей оборвалось одно из креплений. После того, как это произошло, ребенок практически сразу встал и самостоятельно отошел от сооружения. Падение закончилось ушибом.
«Фонтанка.ру»
11 июня «Фонтанка» поговорила с мамой ребенка. Алина уточнила, что медики осмотрели дочку в больнице, назначили ей физиотерапию и ограничение на физические нагрузки.