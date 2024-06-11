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    Появилось видео с оборвавшимся креплением качелей на Елагином острове. Все оказалось не так страшно

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    Появилось видео инцидента на Елагином острове в Петербурге. На детской площадке ЦПКиО вечером 10 июня сломались качели.

    На кадрах видно, что девочка раскачивается, в какой-то момент оказывается сидящей на земле. У качелей оборвалось одно из креплений. После того, как это произошло, ребенок практически сразу встал и самостоятельно отошел от сооружения. Падение закончилось ушибом.

    «Фонтанка.ру»

    11 июня «Фонтанка» поговорила с мамой ребенка. Алина уточнила, что медики осмотрели дочку в больнице, назначили ей физиотерапию и ограничение на физические нагрузки.

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