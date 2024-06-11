В Петербурге пострадала 9-летняя девочка, упав с оборвавшихся качелей на Елагином острове. Её мама рассказала, что произошло

Обычная прогулка в парке закончилась для девятилетнего ребенка поездкой в больницу. Мама пострадавшей девочки Алина 11 июня рассказала «Фонтанке», что произошло.

Накануне вечером они с дочкой пошли погулять в Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Он расположен рядом с их домом, и, как сказала Алина, они бывают там постоянно.

«Ребенок пошел гулять, пяти минут не прокачался. Качели оборвались, и она [дочка] упала. При этом это новая площадка в ЦПКиО, недавно была на реконструкции. Мы туда постоянно ходим, парк в шаговой доступности. Раньше такого не было», — рассказывает Алина.