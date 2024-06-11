В Петербурге пострадала 9-летняя девочка, упав с оборвавшихся качелей на Елагином острове. Её мама рассказала, что произошло

Обычная прогулка в парке закончилась для девятилетнего ребенка поездкой в больницу. Мама пострадавшей девочки Алина 11 июня рассказала «Фонтанке», что произошло.
Накануне вечером они с дочкой пошли погулять в Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Он расположен рядом с их домом, и, как сказала Алина, они бывают там постоянно.
«Ребенок пошел гулять, пяти минут не прокачался. Качели оборвались, и она [дочка] упала. При этом это новая площадка в ЦПКиО, недавно была на реконструкции. Мы туда постоянно ходим, парк в шаговой доступности. Раньше такого не было», — рассказывает Алина.
Мама с дочкой побывали в больнице. Девочку обследовали врачи. Компрессионный перелом, который сначала подозревали медики, не подтвердился. Ребенок получил сильный ушиб позвоночника.
«Слава богу, что нет перелома. Но понервничали, конечно. Это все не очень приятно. <...> На месяц ограничение по физическим нагрузкам, теперь физиотерапия и восстановление», — уточняет мама пострадавшей.
Женщина оставила жалобу на сайте Елагина острова. Пока с ней никто не связался. Дальше мама девочки хочет обратиться к правоохранителям, чтобы они провели проверку.