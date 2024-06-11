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    Дворцовый и Троицкий мосты разведут с вечера для репетиций «Алых парусов»

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    Проведение репетиций праздника выпускников «Алые паруса» изменит график разводки мостов через Неву в центре Петербурга в ночь на 12 и 13 июня. Об этом 11 июня предупреждает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    В ночь с 11 на 12 июня Дворцовый мост разведут в 21:35 и сведут в 2:50, а затем еще раз — с 3:10 до 4:55. Троицкий мост будет разведен с 21:35 до 4:50. Остальные переправы будут разводить по обычному графику.

    В ночь с 12 на 13 июня по измененному расписанию разведут три моста: Дворцовый — с 22:05 до 2:40, Троицкий — с 22:05 до 2:15, Благовещенский — с 2:00 до 2:30. Остальные переправы останутся сведенными в связи с празднованием Дня России.

    График разводки является предварительным и может быть изменен в день проведения мероприятий, добавляют в «Мостотресте». Также напомним, что перекрывать движение по мостам в связи с репетициями начнут с 20:50 11 июня и с 21:20 12 июня. Кроме того, с 15 часов 11 июня ограничат движение по набережным.

    Бриг «Россия», который традиционно участвует в празднике «Алые паруса», уже вошел в акваторию города и стоит на Неве между домиком Петра и Летним садом. Его ночная перегонка попала на видео.

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    ПетербургРазводка мостаАлые паруса
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