Дворцовый и Троицкий мосты разведут с вечера для репетиций «Алых парусов»

Проведение репетиций праздника выпускников «Алые паруса» изменит график разводки мостов через Неву в центре Петербурга в ночь на 12 и 13 июня. Об этом 11 июня предупреждает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



В ночь с 11 на 12 июня Дворцовый мост разведут в 21:35 и сведут в 2:50, а затем еще раз — с 3:10 до 4:55. Троицкий мост будет разведен с 21:35 до 4:50. Остальные переправы будут разводить по обычному графику.

В ночь с 12 на 13 июня по измененному расписанию разведут три моста: Дворцовый — с 22:05 до 2:40, Троицкий — с 22:05 до 2:15, Благовещенский — с 2:00 до 2:30. Остальные переправы останутся сведенными в связи с празднованием Дня России.