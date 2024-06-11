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    Мужчина, которого убили и расчленили на Бадаева, приехал из Подмосковья возвращать блудного сына

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    «Фонтанка» выяснила предполагаемый мотив жестокого убийства мужчины в Невском районе Петербурга. На улице Бадаева 11 июня погиб отец, который очень хотел вернуть загулявшего сына домой.

    44-летний задержанный приехал в Петербург из Московской области. Известно, что он наблюдался у психиатра, а также долгое время злоупотреблял наркотиками. Мужчина, вероятно, устав от контроля, бежал к берегам Невы, где снял квартиру. Его отец, когда выяснил местонахождение отпрыска, поехал за ним. Сначала по-хорошему позвал домой, затем пригрозил насильным возвращением. На этой почве между ними и произошел конфликт. Итог «Фонтанка» описывала ранее — в съемной квартире на Бадаева обнаружен связанный труп пенсионера с отсеченной головой. Орудовал убийца топором.

    Тело, напомним, нашли случайно. В жуткую квартиру постучалась соседка, у которой начал протекать потолок. Житель Подмосковья избил её, напал с отвёрткой на фельдшера приехавшей скорой, а после попытался наброситься на полицейских. Его остановили выстрелом в ногу. Поднявшись в квартиру, сотрудники правоохранительных органов и увидели труп.

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