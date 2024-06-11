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    В квартире бросавшегося на людей на Бадаева нашли расчленённое тело

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    Неожиданную картину увидели полицейские в квартире жителя Невского района Петербурга, которого пришлось задерживать со стрельбой 11 июня. Их «встретил» труп.

    По данным «Фонтанки», после задержания 44-летнего жителя улицы Бадаева сотрудники полиции поднялись в его квартиру, где обнаружили следы крови и расчленённое тело мужчины. По предварительной информации, это отец задержанного.

    Предполагается, что сын расправился с ним, будучи под воздействием наркотиков.

    В двенадцатом часу дня в квартиру 44-летнего петербуржца постучала пожилая соседка, чтобы сообщить о протечке. Мужчина избил её, напал с отвёрткой на фельдшера приехавшей скорой, а после с ней же попытался наброситься на полицейских. Его остановили выстрелом в ногу.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что задержанный ранее привлекался к ответственности за кражу и наркотики.

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