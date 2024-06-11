На Бадаева петербуржец избил соседку, напал на медиков и угрожал полиции. Его задержали со стрельбой

Полицейским пришлось стрелять, чтобы утихомирить разбушевавшегося жителя Невского района Петербурга. По данным полиции, от его рук пострадала пожилая женщина, а фельдшера от травм уберёг телефон.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, помощь сотрудников правоохранительных органов потребовалась на улице Бадаева, 14, незадолго до полудня 11 июня. В полицию Невского района поступило сообщение, что неадекватный мужчина избил 73-летнюю пенсионерку, а потом набросился на фельдшера скорой, приехавшей к женщине.