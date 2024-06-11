На Бадаева петербуржец избил соседку, напал на медиков и угрожал полиции. Его задержали со стрельбой

Полицейским пришлось стрелять, чтобы утихомирить разбушевавшегося жителя Невского района Петербурга. По данным полиции, от его рук пострадала пожилая женщина, а фельдшера от травм уберёг телефон.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, помощь сотрудников правоохранительных органов потребовалась на улице Бадаева, 14, незадолго до полудня 11 июня. В полицию Невского района поступило сообщение, что неадекватный мужчина избил 73-летнюю пенсионерку, а потом набросился на фельдшера скорой, приехавшей к женщине.
«По счастливой случайности удар отвертки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения», — рассказали в главке.
Подоспевшие на место полицейские попытались угомонить мужчину, однако он попытался напасть с отвёрткой уже на них.
Сотрудник патрульно-постовой службы остановил агрессора выстрелом в ногу.
Задержан 44-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Как уточнили в МВД, он оказался под воздействием запрещённых веществ. Мужчину в сопровождении полиции доставили в больницу, его ранение не опасно для жизни.
По информации «Фонтанки», задержанный напал на пожилую соседку, когда она поднялась к нему, чтобы сообщить о протечке воды с балкона. Женщине удалось позвать на помощь внука, тот, по предварительным данным, тоже попал под удар, но обошлось без серьёзных травм.