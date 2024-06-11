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    Макрон опроверг слухи о возможной отставке из-за выборов в парламент

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    Президент Франции Эммануэль Макрон не обсуждает со своим окружением возможную отставку в случае победы правых на выборах в парламент. Об этом 11 июня сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

    В администрации президента подчеркнули, что «категорически отвергают любые намерения отставки главы государства».

    Информацию опроверг и лично президент. «Национальное объединение» не может толковать на свой манер нормы конституции. Они достаточно четкие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо», — заявил Le Figaro Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос, не опасается ли он, что в случае победы правых на выборах в парламент партия «Национальное объединение» потребует его отставки.

    Ранее Europe 1 сообщила, что Макрон обсуждает возможность отставки в случае победы правых на парламентских выборах. Собеседник издания отметил, что эта тема поднимается в последние недели.

    В минувшие выходные в 27 странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. Правая оппозиционная партия набрала 32% голосов. Партия «Возрождение» Эммануэля Макрона заняла второе место с результатом 15,4%. После этого глава государства объявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания. Ради сохранения парламента свою отставку предлагал премьер-министр Габриэль Атталь.

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