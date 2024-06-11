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    Europe 1: Макрон обсуждает возможность отставки в случае победы правых на парламентских выборах

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    Возможность отставки с поста президента Франции обсуждает со своим окружением Эммануэль Макрон. Это может произойти в случае победы правых на парламентских выборах, передает 11 июня радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

    Собеседник радиостанции утверждает, что «отставка президента не является табу» и данный сценарий Макрон обсуждал в последние недели, выражая готовность «пожертвовать концом пятилетнего президентского срока».

    Второй стратегией, добавил источник, является сосуществование во власти с правым «Национальным объединением» в случае его победы на парламентских выборах, чтобы «не мешать провалу политики этой партии до 2027 года», когда в стране должны пройти президентские выборы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата французского парламента) и назначении досрочных выборов, сообщало РИА Новости. Первый тур голосования состоится 30 июня.

    По предварительным данным телеканала BFMTV, правая оппозиционная партия набирает 32% голосов. Партия «Возрождение» Эммануэля Макрона отстает в два раза и занимает второе место с 15,4%.

    В минувшие выходные в 27 странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент — это крупнейшее в мире транснациональное голосование, которое политологи успели назвать «правым поворотом» Европы. Кого выбрали европейцы и что будет дальше — в материале «Фонтанки».

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