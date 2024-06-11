Europe 1: Макрон обсуждает возможность отставки в случае победы правых на парламентских выборах

Возможность отставки с поста президента Франции обсуждает со своим окружением Эммануэль Макрон. Это может произойти в случае победы правых на парламентских выборах, передает 11 июня радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.



Собеседник радиостанции утверждает, что «отставка президента не является табу» и данный сценарий Макрон обсуждал в последние недели, выражая готовность «пожертвовать концом пятилетнего президентского срока».



Второй стратегией, добавил источник, является сосуществование во власти с правым «Национальным объединением» в случае его победы на парламентских выборах, чтобы «не мешать провалу политики этой партии до 2027 года», когда в стране должны пройти президентские выборы.

