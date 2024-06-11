В России пострадали от заморозков до 30% посевов озимых культур

До 30% посевов озимых культур в России пострадали от заморозков. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
«По озимым пострадали от 15% до 25–30% площадей, <...> прогнозы по сбору зерна снизились со 145 миллионов тонн до 125–130 миллионов тонн максимум», — цитирует агентство заявление Злочевского.
Как считает глава РЗС, пересев погибших посевов большого эффекта не даст, а урожайность в этом году пока оценивается в около
Напомним, ранее ситуацию в южных и центральных регионах страны, где весной 2024 года заморозки серьезно ударили по будущему урожаю, обсудил с правительством РФ президент Владимир Путин. Но тогда акцент был сделан на урожае яблок.
Путин поинтересовался, сколько яблок выращивают сейчас в России в процентах от рыночного потребления. Глава Минсельхоза Оксана Лут ответила, что общее производство плодовой продукции составляет порядка 44%, а к 2030 году этот показатель планируется поднять до 60%.
Президент в ответ предложил не тянуть до 2030 года и заложить новые яблоневые сады.