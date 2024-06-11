    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-з

    753мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.99eur95.64

    В России пострадали от заморозков до 30% посевов озимых культур

    854
    обсудить

    До 30% посевов озимых культур в России пострадали от заморозков. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.

    «По озимым пострадали от 15% до 25–30% площадей, <...> прогнозы по сбору зерна снизились со 145 миллионов тонн до 125–130 миллионов тонн максимум», — цитирует агентство заявление Злочевского.

    Как считает глава РЗС, пересев погибших посевов большого эффекта не даст, а урожайность в этом году пока оценивается в около 26 ц/га (в прошлом году показатель был выше 30 ц/га). Вместе с тем Злочевский отметил, что снижение урожая в этом году не будет катастрофичным. Внутри страны зерна хватит, но возможно снижение экспортного потенциала.

    Напомним, ранее ситуацию в южных и центральных регионах страны, где весной 2024 года заморозки серьезно ударили по будущему урожаю, обсудил с правительством РФ президент Владимир Путин. Но тогда акцент был сделан на урожае яблок.

    Путин поинтересовался, сколько яблок выращивают сейчас в России в процентах от рыночного потребления. Глава Минсельхоза Оксана Лут ответила, что общее производство плодовой продукции составляет порядка 44%, а к 2030 году этот показатель планируется поднять до 60%.

    Президент в ответ предложил не тянуть до 2030 года и заложить новые яблоневые сады.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗаморозкиГибель озимых
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close