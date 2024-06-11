В России пострадали от заморозков до 30% посевов озимых культур

До 30% посевов озимых культур в России пострадали от заморозков. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.



«По озимым пострадали от 15% до 25–30% площадей, <...> прогнозы по сбору зерна снизились со 145 миллионов тонн до 125–130 миллионов тонн максимум», — цитирует агентство заявление Злочевского.