«Без яблок не останемся?» Путин провел совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга

Президент России Владимир Путин проводит 4 июня совещание с правительством страны по видеосвязи из Петербурга. Главная тема, как было заявлено, развитие автомобильного туризма, но начали с борьбы за урожай.

«Без яблок не останемся?» — спросил Путин главу Минсельхоза Оксану Лут, имея в виду ситуацию в центральных и южных регионах страны, где значительная часть урожая была уничтожена экстремальными возвратными заморозками.

Как уточнил президент, в 21 регионе России из-за заморозков суммарно потеряно чуть больше одного процента урожая — примерно 1,2 процента. О проблеме «Фонтанка» рассказывала здесь.