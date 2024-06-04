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    «Без яблок не останемся?» Путин провел совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга

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    Президент России Владимир Путин проводит 4 июня совещание с правительством страны по видеосвязи из Петербурга. Главная тема, как было заявлено, развитие автомобильного туризма, но начали с борьбы за урожай.

    «Без яблок не останемся?» — спросил Путин главу Минсельхоза Оксану Лут, имея в виду ситуацию в центральных и южных регионах страны, где значительная часть урожая была уничтожена экстремальными возвратными заморозками.

    Как уточнил президент, в 21 регионе России из-за заморозков суммарно потеряно чуть больше одного процента урожая — примерно 1,2 процента. О проблеме «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Путин поинтересовался, сколько яблок выращивают сейчас в России в процентах от рыночного потребления. Лут ответила, что общее производство плодовой продукции составляет порядка 44%, а к 2030 году этот показатель планируется поднять до 60%.

    «Яблоневые сады не можем посадить что ли? Понятно, что они должны вырасти. Но достаточно быстро же растут. <...> Что нам до 2030 года тянуть-то?» — резюмировал президент.

    По словам Оксаны Лут, в этом году с яблоками России могут помочь Белоруссия и Сербия. Ранее Минсельхоз объявил, что до конца недели в России могут ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за заморозков.

    Ожидается, что в Петербурге Путин проведет несколько дней, на 5–7 июня у него запланированы мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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