«Без яблок не останемся?» Путин провел совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга

Президент России Владимир Путин проводит 4 июня совещание с правительством страны по видеосвязи из Петербурга. Главная тема, как было заявлено, развитие автомобильного туризма, но начали с борьбы за урожай.
«Без яблок не останемся?» — спросил Путин главу Минсельхоза Оксану Лут, имея в виду ситуацию в центральных и южных регионах страны, где значительная часть урожая была уничтожена экстремальными возвратными заморозками.
Как уточнил президент, в 21 регионе России из-за заморозков суммарно потеряно чуть больше одного процента урожая — примерно 1,2 процента. О проблеме «Фонтанка» рассказывала здесь.
Путин поинтересовался, сколько яблок выращивают сейчас в России в процентах от рыночного потребления. Лут ответила, что общее производство плодовой продукции составляет порядка 44%, а к 2030 году этот показатель планируется поднять до 60%.
«Яблоневые сады не можем посадить что ли? Понятно, что они должны вырасти. Но достаточно быстро же растут. <...> Что нам до 2030 года тянуть-то?» — резюмировал президент.
По словам Оксаны Лут, в этом году с яблоками России могут помочь Белоруссия и Сербия. Ранее Минсельхоз объявил, что до конца недели в России могут ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за заморозков.
Ожидается, что в Петербурге Путин проведет несколько дней, на 5–7 июня у него запланированы мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).