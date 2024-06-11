Водитель грузовика, сбивший насмерть двух велосипедисток на «Скандинавии», услышал приговор

Суд в Выборге огласил приговор по делу о смертельном ДТП на трассе «Скандинавия». Водитель получил четыре года общего режима, часть срока он уже отсидел в СИЗО.

О решении суда 11 июня сообщает прокуратура Ленобласти. Шахбоз Давронов, помимо реального срока на 2,5 года, лишен права управлять автомобилем — естественно, после освобождения. Ему назначен общий режим, значит, день в СИЗО считается как полтора. Давронов в СИЗО с сентября прошлого года, так что почти четверть срока он уже отсидел.

Давронова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погибли две велосипедистки, еще несколько пострадали, также серьезные травмы получил их тренер. Водитель грузовика «не принял меры к снижению скорости, не выдержал безопасную дистанцию», из-за чего врезался в машину сопровождения спортсменок, а та уже наехала на велосипедисток.