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    Разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и в операциях в Сирии

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    Многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ, потерпевший крушение в горах Северной Осетии, неоднократно участвовал в операциях против боевиков в Сирии, а также в специальной военной операции. Об этом 11 июня рассказали РИА Новости в оперативных службах.

    Собеседник агентства уточнил, что разбившийся Су-34, по предварительной информации, вылетел с аэродрома в Моздоке.

    По данным Минобороны РФ, боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, причиной трагедии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб.

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