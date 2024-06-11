Разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и в операциях в Сирии

Многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ, потерпевший крушение в горах Северной Осетии, неоднократно участвовал в операциях против боевиков в Сирии, а также в специальной военной операции. Об этом 11 июня рассказали РИА Новости в оперативных службах.



Собеседник агентства уточнил, что разбившийся Су-34, по предварительной информации, вылетел с аэродрома в Моздоке.



По данным Минобороны РФ, боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, причиной трагедии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб.

