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    В Подмосковье на детском туристическом слете произошла поножовщина. Нападавший учится в пятом классе

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    Детская ссора переросла в поножовщину на туристическом слете возле подмосковной Коломны. Школьник со сдавшими нервами учится на два класса младше своего оппонента. В случившемся разбираются прокуратура и Следственный комитет Московской области, возбудивший 11 июня по факту уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

    Фото: ГСУ СК РФ по Московской области
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    Предварительно установлено, что накануне вечером в туристическом лагере в деревне Молитвино поругались ученики пятого и седьмого классов. В ходе перепалки младший мальчик схватился за нож и порезал старшего. Семиклассника госпитализировали.

    Следователями и криминалистами проводятся допросы участников конфликта, назначена медицинская судебная экспертиза.

    Также следствием будет дана оценка действиям педагогов в рамках возбужденного уголовного дела по факту их халатного отношения к своим обязанностям (ст. 293 УК РФ).

    Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала трех подростков 15, 16 и 18 лет. Все живут во Фрунзенском районе, внешне ничем не примечательны, обычные ребята — без наколок, белых шнурков и прочих подозрительных примет. Старшего подозревают в причинении вреда здоровью дворника, обслуживающего дом на Бухарестской.

    Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

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