В Подмосковье на детском туристическом слете произошла поножовщина. Нападавший учится в пятом классе

Детская ссора переросла в поножовщину на туристическом слете возле подмосковной Коломны. Школьник со сдавшими нервами учится на два класса младше своего оппонента. В случившемся разбираются прокуратура и Следственный комитет Московской области, возбудивший 11 июня по факту уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Предварительно установлено, что накануне вечером в туристическом лагере в деревне Молитвино поругались ученики пятого и седьмого классов. В ходе перепалки младший мальчик схватился за нож и порезал старшего. Семиклассника госпитализировали.
Следователями и криминалистами проводятся допросы участников конфликта, назначена медицинская судебная экспертиза.
Также следствием будет дана оценка действиям педагогов в рамках возбужденного уголовного дела по факту их халатного отношения к своим обязанностям (ст. 293 УК РФ).
Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала трех подростков 15, 16 и 18 лет. Все живут во Фрунзенском районе, внешне ничем не примечательны, обычные ребята — без наколок, белых шнурков и прочих подозрительных примет. Старшего подозревают в причинении вреда здоровью дворника, обслуживающего дом на Бухарестской.