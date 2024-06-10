Начали со стекол, закончили ножом. Подробности нападения на дворника с Бухарестской

Фото: жанровая иллюстрация: МультФотоКлуб / iStock Поделиться Поделиться





В понедельник, 10 июня, полиция Петербурга сообщила о задержании трех подростков, 15, 16 и 18 лет. Все живут во Фрунзенском районе, внешне ничем не примечательны, обычные ребята — без наколок, белых шнурков и прочих подозрительных примет. Старшего подозревают в причинении вреда здоровью дворника, обслуживающего дом 152, к. 2, на Бухарестской. «Фонтанка» выяснила, как развивался конфликт.



Накануне около семи часов вечера в службу 112 позвонил житель Фрунзенского района по имени Кирилл. Он рассказал о скандале на 12-м этаже, который начался с того, что подростки бросали мусор с балкона. С ними пошел разбираться дворник и получил ножевой удар в живот.



Корреспонденту «Фонтанки» Кирилл рассказал, что юноши разбили на общем балконе стекло и бросали вниз осколки размером примерно 10 на 10 сантиметров. Лозунгов не выкрикивали, на видео происходящее не снимали. Мужчина подозревает, что целью молодежи был тот самый дворник, занимавшийся своими делами внизу.



Начало и конец конфликта попали на запись домофона. Видно, как дворник что-то говорит стоящим наверху, а затем поднимается в подъезд. Затем подростки выбегают на улицу, где Кирилл «ловит» их плечом. Юноши набрасываются и на него.

«Фонтанка.ру»

Кирилл рассказал, что как раз в этот момент разговаривал с диспетчером службы 112 и совсем не ожидал, что его начнут бить дверной пружиной. Признался, что не успел среагировать. Итог — ссадина на голове. К врачу мужчина уже обратился, зафиксировал повреждения, но заявление пока ни на кого не писал.

На тех же кадрах с домофона видно, как на улицу выходит раненный в живот дворник, как его укладывают на носилки, а после на место приезжает полиция. Изначально сообщалось, что потерпевший получил проникающее ранение в живот, однако, по уточненным данным, лезвие не задело внутренние органы, жизни работника ничего не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, Следственный комитет начал свою проверку.



Председатель ЖКС № 1174 Алла Шаркова рассказала корреспонденту «Фонтанки», что дворник официально трудоустроен в компании «АНО МСР», которая обслуживает дом.



«Дворник — молодой парень. Он из Узбекистана, ему 31 год, у него жена, двое детей. Школьники разбили стёкла на чёрной лестнице в дверях. Бросили банку с окурками, банку с пивом. Он как раз в это время здесь убирался. Он поднялся туда наверх, на 12-й этаж. Сделал замечание. Его сначала избили, а потом пырнули ножом и убежали», — рассказала Шаркова. По словам управдома, такого у них не было раньше. Дом жил обычной тихой жизнью.



На данный момент подозреваемый в нападении только один — совершеннолетний обитатель улицы Димитрова. Его младших товарищей после беседы в отделе передали прямо в руки родителей.

