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    Водитель попытался сбежать после лобового ДТП с пострадавшими в Тосно

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    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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    Серьезная авария произошла днем 11 июня в Тосненском районе Ленобласти. Травмы получили два человека, одного из машины пришлось доставать спасателям.

    Около 15 часов спасателям поступил сигнал о лобовом столкновении двух автомобилей в Тосно, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Одна из машин от удара улетела в кювет со сработавшими подушками безопасности, вторую развернуло поперек дороги.

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    В результате травмы получили водитель и пассажир одного из автомобилей. Водителя пришлось деблокировать из машины. Обоих пострадавших спасатели передали медикам.

    По предварительной информации, участниками ДТП стали Mitsubishi и Nissan, пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. Водитель «Митсубиши», следовавший в сторону Тосно, выехал на встречную полосу. Сообщается, что он скрылся с места аварии, но был пойман. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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