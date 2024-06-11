Водитель попытался сбежать после лобового ДТП с пострадавшими в Тосно

Серьезная авария произошла днем 11 июня в Тосненском районе Ленобласти. Травмы получили два человека, одного из машины пришлось доставать спасателям.
Около 15 часов спасателям поступил сигнал о лобовом столкновении двух автомобилей в Тосно, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Одна из машин от удара улетела в кювет со сработавшими подушками безопасности, вторую развернуло поперек дороги.
В результате травмы получили водитель и пассажир одного из автомобилей. Водителя пришлось деблокировать из машины. Обоих пострадавших спасатели передали медикам.
По предварительной информации, участниками ДТП стали Mitsubishi и Nissan, пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. Водитель «Митсубиши», следовавший в сторону Тосно, выехал на встречную полосу. Сообщается, что он скрылся с места аварии, но был пойман. Обстоятельства ДТП уточняются.