    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-з

    753мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.99eur95.64

    В отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено еще пять уголовных дел

    1176
    обсудить

    Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом из зала Таганского суда Москвы передает 11 июня ТАСС. Сегодня рассматривается вопрос о продлении блогеру срока ареста.

    «Шабутдинов <...> обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет», — цитирует ТАСС позицию следствия. Арест Шабутдинова просят продлить до середины августа.

    Напомним, блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по нескольким десяткам эпизодов, количество которых все множится. Его дело связано с продажей бизнес-тренингов.

    По версии следствия, он вместе с коллегами «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности.

    4 апреля суд арестовал счета Шабутдинова и его автомобиль.

    А 4 июня находящийся уже более полугода в СИЗО Шабутдинов запустил новый курс прямо из изолятора. За день он заработал 17 млн рублей.

    «Фонтанка» поговорила с игроками рынка онлайн-коучинга и юристами и узнала, где проходит грань между коучингом и мошенничеством.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Аяз Шабутдинов
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close