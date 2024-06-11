В отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено еще пять уголовных дел

Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом из зала Таганского суда Москвы передает 11 июня ТАСС. Сегодня рассматривается вопрос о продлении блогеру срока ареста.



«Шабутдинов <...> обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет», — цитирует ТАСС позицию следствия. Арест Шабутдинова просят продлить до середины августа.

Напомним, блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по нескольким десяткам эпизодов, количество которых все множится. Его дело связано с продажей бизнес-тренингов.