Заработать за день 17 млн. Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов запустил курс из СИЗО

Фото: Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться





Находящийся уже более полугода в СИЗО блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов запустил новый курс. Предприниматель, которого когда-то называли «новым Тиньковым», а теперь обвиняют в особо крупном мошенничестве, за день заработал 17 млн рублей. Несмотря на статус фигуранта уголовного дела, Шабутдинов сохраняет популярность у аудитории, которая мечтает о бизнес-успехе и видит в 32-летнем миллионере пример для подражания.



Продвигали новый курс от Шабутдинова в телеграм-канале «Аяз». На него подписаны более 273 тысяч человек. Посты публикуются от имени самого Шабутдинова, также «кружочки» записывает его жена Лидия.

Намеки на новый курс стали появляться в канале с конца мая. Аяз писал, что проживает «глобальный кризис» из-за того, что не может полноценно участвовать в работе компании. «И вот недавно я узнал, что я могу продолжать зарабатывать своим умом. Мы взяли консультации у 4 юристов и адвокатов, оказалось, что я могу работать, это не запрещено законом, а Лидия может быть моим агентом или продюсером =) Вау! Это может вывести и наши отношения на новый уровень. Еще один уникальный плюс», — писал он.

В следующем посте бизнес-коуч признался, что хочет «кое-что запустить», не ради денег, а «от сердца». Он будет рад, даже «если это купит всего один человек». Пост собрал более семи тысяч положительных реакций и полтысячи комментариев. В канале продолжился прогрев аудитории с постепенным раскрытием сути проекта. Он рассчитан на два месяца и должен научить запускать дело с нуля, даже если находишься в СИЗО. Сам Шабутдинов обещает вместе с клиентами выполнять все задания. А для старта бизнеса предлагает сферы, где не требуется большого стартового капитала: услуги, образование, личная экспертность. В курс бизнес-коуч обещал добавить опыт, полученный в СИЗО «на уровне мыслей и подхода к продукту».

«Мне всегда нравилось вдохновлять. Быть примером. Но может ли быть примером человек, сидящий в СИЗО? Сложный вопрос, — рассуждает Шабутдинов. — Я узнаю о жизни от человека, который сидит уже 21 год. И, иногда кажется, что узнаю от него больше, чем от обедов с миллиардерами, которые у меня когда-то были. И, кажется, отсюда ты чувствуешь и понимаешь жизнь и людей больше, чем из окон Москва — Сити».

Обучение будет проходить в закрытом тг-канале. Аяз обещает высылать туда лично написанные инструкции и графики. В опубликованном плане обучения есть такие разделы, как оптимальная бизнес-модель, анализ ниш, личный бренд, Х-фактор своего дела, продажи, маркетинг и производство своего контента.

Фото: скриншот телеграм канала Аяза Шабутдинова Поделиться Поделиться





За допуск в закрытый телеграм-канал придется заплатить 990 рублей. За два дня до начала старта проекта Аяз объявил название проекта «Несмотря ни на что».

Продажи длились всего один день. Команда отчиталась, что доступ в закрытый канал купили 17,5 тысяч человек. В анонсах не указывалось, как именно будет проходить общение между автором курса и его учениками. В СИЗО запрещено пользоваться мобильными телефонами, а звонок родным возможен только через стационарный аппарат по решению следователя.

Купившие курс начали делиться его содержанием в соцсетях. Автор телеграм-канала о стартапах журналист Дмитрий Филонов опубликовал скриншот письма от Аяза. Послание написано от руки и отправлено через систему ФСИН. В нём бизнес-тренер приветствует участников проекта. Обучение не имеет отношения к «Like Центру», основателем которого является Шабутдинов. Договор заключается c ИП его жены. «Если вдруг участники курса будут недовольны качеством обучения и захотят повторить кейс «Like Центра» с уголовным делом, то это у них вряд ли получится. Согласно условиям оферты клиент просто получает доступ к закрытому Telegram-каналу, где будут постить не менее трех постов на заданные темы», — пишет Филонов.

Кроме того, в договоре оферты есть отдельный пункт, где указано, что исполнитель не несет ответственности «за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям заказчика и/или за его субъективную оценку». Несоответствия не являются основаниями считать услуги оказанными некачественно.

Суд арестовал банковские счета, автомобиль и имущество Аяза Шабутдинова. Блогера обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. При этом сам Шабутдинов настаивал в ходе судебного заседания, что недовольных обучением клиентов менее 1%. В феврале 2024-го стало известно, что в отношении блогера возбудили ещё семь уголовных дел. По словам следователя, Шабутдинов «обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений».

После ареста Шабутдинова продолжают поддерживать в соцсетях тысячи пользователей, в его защиту также выступал бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Фонтанка» поговорила с игроками рынка онлайн-коучинга и юристами и узнала, где проходит грань между коучингом и мошенничеством. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»