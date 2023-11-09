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    Бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался о деле Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве на тренингах

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    Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заступился за блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в четверг, 9 ноября.

    К Титову обратилась компания Шабутдинова «Лайк Центр», которая и предоставляла тренинги для предпринимателей. В письме заявляется, что уголовное дело возбудили после того, как в полицию обратилась одна из клиенток Центра. Якобы ей не понравились консультации, за которые она заплатила. Женщина заявила об обмане почти на 2 миллиона рублей. Как утверждается в письме компании, в эту сумму вошли не только те деньги, которые клиентка перевела «Лайк Центру» за услуги, но также компенсация морального вреда и расходы за судопроизводство.

    Всего потерпевшими по делу, по данным компании, проходят восемь человек. Однако бизнес-омбудсмен задался вопросом, как следствие определило, что тренинги не помогли клиентам.

    «Насколько обоснованны претензии заказчиков, сейчас уже разбирается суд. При этом следствие почему-то декларативно определило, что образовательные программы не способствовали осуществлению предпринимательской деятельности и получению высокого дохода, <…> информации о каких-либо привлеченных специалистах или экспертных заключениях по делу нет», — заявил Борис Титов.

    Кроме того, в обращении указывается, что во время обысков в «Лайк Центре» туда не пустили адвокатов — к ним якобы применяли физическую силу. Помимо этого, у сотрудников, по данным центра, изъяли личные компьютеры и телефоны.

    Теперь омбудсмен вместе с коллегами будет разбираться в этом деле детально. Избранную меру пресечения в отношении Шабутдинова виде заключения под стражу Титов также назвал «очевидно чрезмерной», не учитывающей «предпринимательского состава» преступления.

    Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. По версии следствия, он вместе с коллегами «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

    Аяз Шабутдинов родом из Ижевска. Он основал компанию «Лайк Центр», которая обучает тех, кто хочет запустить свой собственный бизнес и не знает, с чего начать. По данным СПАРК, он является совладельцем двух юридических лиц — «Лайк Центр» и «Нэймс-Екатеринбург». Первая организация в 2022 году зафиксировала прибыль в 737 млн рублей, вторая — в 1,9 млн рублей. У него также есть второе гражданство Сент-Люсии — острова на Карибах.

    У блогера почти два миллиона подписчиков. До уголовного преследования Шабутдинова называли «новым Тиньковым и Довганем в одном флаконе». Он начинал с создания сети хостелов и кофеен, продавал франшизы, затем создал холдинг, который обещал прокачивать молодых бизнесменов, за короткий срок увеличивать их доход и превращать серых клерков со средней зарплатой в победителей по жизни.

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