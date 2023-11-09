Бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался о деле Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве на тренингах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заступился за блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в четверг, 9 ноября.

К Титову обратилась компания Шабутдинова «Лайк Центр», которая и предоставляла тренинги для предпринимателей. В письме заявляется, что уголовное дело возбудили после того, как в полицию обратилась одна из клиенток Центра. Якобы ей не понравились консультации, за которые она заплатила. Женщина заявила об обмане почти на 2 миллиона рублей. Как утверждается в письме компании, в эту сумму вошли не только те деньги, которые клиентка перевела «Лайк Центру» за услуги, но также компенсация морального вреда и расходы за судопроизводство.



Всего потерпевшими по делу, по данным компании, проходят восемь человек. Однако бизнес-омбудсмен задался вопросом, как следствие определило, что тренинги не помогли клиентам.

«Насколько обоснованны претензии заказчиков, сейчас уже разбирается суд. При этом следствие почему-то декларативно определило, что образовательные программы не способствовали осуществлению предпринимательской деятельности и получению высокого дохода, <…> информации о каких-либо привлеченных специалистах или экспертных заключениях по делу нет», — заявил Борис Титов.



Кроме того, в обращении указывается, что во время обысков в «Лайк Центре» туда не пустили адвокатов — к ним якобы применяли физическую силу. Помимо этого, у сотрудников, по данным центра, изъяли личные компьютеры и телефоны.

Теперь омбудсмен вместе с коллегами будет разбираться в этом деле детально. Избранную меру пресечения в отношении Шабутдинова виде заключения под стражу Титов также назвал «очевидно чрезмерной», не учитывающей «предпринимательского состава» преступления.

