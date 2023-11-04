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    Блогер Аяз Шабутдинов задержан и обвиняется в восьми преступлениях

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    Прокуратура Москвы 4 ноября сообщает подробности о «32-летнем известном блогере и бизнес-тренере». Имеется в виду Аяз Шабутдинов.

    По данным прокуратуры, ему предъявлено обвинение в восьми преступлениях, предусмотренных статьёй 159, часть 4, УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. Он задержан в качестве подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ.

    «В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

    Накануне в МВД подтвердили, что в отношении Шабутдинова возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Их количество не называлось.

    Блогер вместе с «соучастниками», как отмечают в прокуратуре, «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности. Гражданам предлагались курсы, тренинги, вебинары и как результат — успешный бизнес и гарантированный сверхдоход. Обвиняемый действовал от имени подконтрольных юридических лиц, расположенных на Пресненской набережной, в том числе ООО «Лайк Центр».

    «Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности», — подчеркивается в сообщении.

    У 32-летнего Аяза Шабутдинова почти два миллиона подписчиков. Он основал компанию «Like Центр», которая обучает тех, кто хочет запустить свой собственный бизнес и не знает, с чего начать. В отличие от других коллег по цеху пропаганды успешности Шабутдинова в начале пути считали предпринимателем с большими перспективами.

    Его называли «новым Тиньковым и Довганем в одном флаконе». Он начинал с создания сети хостелов и кофеен, продавал франшизы, затем создал холдинг, который обещал прокачивать молодых бизнесменов, за короткий срок увеличивать их доход и превращать серых клерков со средней зарплатой в победителей по жизни.

    К 2023 году он, по данным СПАРК, является совладельцем двух юридических лиц — «Лайк Центр» и «Нэймс-Екатеринбург». Первая организация в 2022 году зафиксировала прибыль в 737 млн рублей, вторая в 1,9 млн рублей.

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