Блогер Аяз Шабутдинов задержан и обвиняется в восьми преступлениях

Прокуратура Москвы 4 ноября сообщает подробности о «32-летнем известном блогере и бизнес-тренере». Имеется в виду Аяз Шабутдинов.
По данным прокуратуры, ему предъявлено обвинение в восьми преступлениях, предусмотренных статьёй 159, часть 4, УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. Он задержан в качестве подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ.
«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Накануне в МВД подтвердили, что в отношении Шабутдинова возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Их количество не называлось.
Блогер вместе с «соучастниками», как отмечают в прокуратуре, «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности. Гражданам предлагались курсы, тренинги, вебинары и как результат — успешный бизнес и гарантированный сверхдоход. Обвиняемый действовал от имени подконтрольных юридических лиц, расположенных на Пресненской набережной, в том числе ООО «Лайк Центр».
«Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности», — подчеркивается в сообщении.