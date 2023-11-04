Блогер Аяз Шабутдинов задержан и обвиняется в восьми преступлениях

Прокуратура Москвы 4 ноября сообщает подробности о «32-летнем известном блогере и бизнес-тренере». Имеется в виду Аяз Шабутдинов.



По данным прокуратуры, ему предъявлено обвинение в восьми преступлениях, предусмотренных статьёй 159, часть 4, УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. Он задержан в качестве подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ.



«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

